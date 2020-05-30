В Пензе в план реконструкции набережной войдет подвесной мост

30.05.2020 | 15:05

В субботу, 30 мая, губернатор Иван Белозерцев оценил реконструкцию набережной Суры в областном центре.

Для отдыха взрослых и детей оборудованы специальные места. Между дорожками верхней части набережной разбиты зоны для тихого отдыха, площадки для отдыха со сценой, скейтбординга, настольного тенниса, стритбола.

Для безопасности покрытие спортивных площадок будет прорезинено. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. В планах - реконструкция водовода.

Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость ремонта подвесного моста. Его следует покрасить, заасфальтировать, предусмотреть подсветку. Для изыскания средств планируется привлечь представителей бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства области.