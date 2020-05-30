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Общество

В Пензе в план реконструкции набережной войдет подвесной мост

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В субботу, 30 мая, губернатор Иван Белозерцев оценил реконструкцию набережной Суры в областном центре.

Для отдыха взрослых и детей оборудованы специальные места. Между дорожками верхней части набережной разбиты зоны для тихого отдыха, площадки для отдыха со сценой, скейтбординга, настольного тенниса, стритбола.

Для безопасности покрытие спортивных площадок будет прорезинено. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. В планах - реконструкция водовода.

Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость ремонта подвесного моста. Его следует покрасить, заасфальтировать, предусмотреть подсветку. Для изыскания средств планируется привлечь представителей бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Советский народ закончил победой ВОВ за 4 года,у нас 4 года "реконструируют" набережную. Это растянут ещё на один губернаторский срок 13 сентября?

Гость||

так и не понял зачем там нары сделали

Гость||

Жесть.

Теперь приматов ещё больше станет.Никакого уединения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для изыскания средств планируется привлечь представителей бизнеса,
Бизнес и так концы с концами сводит.

Гость||

15.16, вот точно. И разрушенные войной города восстановили.

Гость||

Беломорканал кирками за 2 года в граните продолбили больше 200км. А тут современной техникой 4 года 500м берега. Нанотехнологии в действии.а если по всему руслу в черте города сделать набережную на это уйдёт такими темпами лет 800 на одну только сторону

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 30 мая, губернатор Иван Белозерцев оценил реконструкцию набережной Суры в областном центре.
Ну как ему деревянные трибуны с черным грибком и серой гнилью ,со слезшим НЦ лаком? *Сэкономили,дерево не обработано пропиткой ,вместо устойчивого яхтного лака дешевый НЦ. Ну и как ему плохо прокрашенные и уже густо зацветшие ржавчиной решётки ливнёвки и крышка люка? А ведь ржавчина ведается в неполированный гранит.Ну и как ему ступеньки ?Что спуски к воде ,что лестница от подвесного моста на набережную рассчитана на кого,на лилипутов с длинными ногами и детским размером обуви.Почему когда делали ступени не могли сделать глубину и высоту ступени для среднестатистического человека? Ну и наконец как ему виселицы Ходоса - Иоффе ? Когда этот идиотизм заменят на нормальные фонари?

Гость||

Гость писал(a):

А тут современной техникой 4 года 500м берега.
И ладно бы сделали что-то красивое, удобное...Гостям города показать стыдно. А Росток уже в ржавчине после реконструкции...Нам кризисного менеджера уже нужно в губернаторы...

Имя: Гость
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