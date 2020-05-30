Пензенцы вышли на пляжи в условиях режима повышенной готовности

30.05.2020 | 19:55

Никем пока не отмененные условия режима повышенной готовности не в силах побороть желание горожан погреться на долгожданном солнце у воды. На берегу озера у городской больницы № 6, как в самый разгар нормального лета, много отдыхающих: радостные дети, белые женщины, загорелые мужчины. Практически все соблюдают социальную дистанцию - места на пляже пока достаточно.

Виктор Григорьевич ходит сюда с весны. Начал загорать еще до объявления режима самоизоляции.

«Сейчас, говорят, коронавирус. Мне 80 лет, я чувствую себя хорошо. Прокаливаюсь как следует», - рассказал отдыхающий.

Виктор Григорьевич - самый опытный посетитель этого пляжа. Много лет он здесь - зимой моржует, а как только пригреет, начинает принимать солнечные ванны. У пенсионера ничего не болит.

«Говорят, кому за 60 - нельзя ходить. Я знаю, как правильно загорать. Это некоторые придут и сразу все хотят, а я начинаю с марта, так что все нормально», - пояснил он.

Однако пляжи в области до сих пор остаются «дикими» - по понятным причинам.

«В прошлом году у нас купальный сезон начался 1 июня. Сейчас, с учетом той ситуации, которая складывается на территории области с заболеванием, не исключено, что сроки будут смещены. Тем не менее губернатор на совещании 7 мая дал указание на подготовку муниципальных образований к пляжному сезону», - сообщил главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Получается, что пензенцы с удовольствием и решительно разоблачаются, а те, кто отвечает за обустройство пляжей, ждут, когда снимут ограничения.

«Есть некоторый дискомфорт с этим кризисом, с пандемией, а так мы готовы заниматься - мусор вывозим, скамейки готовим. Раздевалка еще не покрашена, но это доделаем обязательно. Потом будет еще покос травы и завоз песка, чтобы поприличнее стало. А так… ждем!» - обрисовал положение дел индивидуальный предприниматель Валентин Исаев.

Дату официального открытия в области пляжного сезона пока никто не может назвать.