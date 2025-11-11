12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4

11.11.2025 | 10:25

Во вторник, 11 ноября, на Земле ожидаются слабые и умеренные магнитные бури. 12-го числа они перерастут в сильные - уровня G3-G4 (всего их существует 5).

«Результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11-12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. Текущие прогнозы близки к ситуации в середине прошлой недели, когда 7 ноября ожидалось самое сильное геомагнитное событие года, однако тогда плазменные облака зацепили планету лишь краем, вызвав 3-дневные бури уровня G2-G3, оказавшиеся слабее прогноза. В текущей ситуации ожидается более жесткое, близкое к фронтальному событие, хотя центральные, наиболее плотные части плазменных выбросов, как ожидается, будут на 10-15 градусов смещены от направления на Землю, что частично смягчит воздействие на магнитосферу», - сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые отметили, что если выброс от второй вспышки догонит по дороге к Земле выброшенное сутками ранее облако плазмы, то в ночь на 12 ноября к планете придет единое облако с особенно высокой плотностью и сильно увеличенным магнитным полем.

Однако пока расчеты показывают, что между двумя ударами будет интервал в несколько часов.

«Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18-20 часов по московскому времени, вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли, а второе, наиболее сильное облако ударит по планете ночью или рано утром 12-го числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4», - пояснили в лаборатории.