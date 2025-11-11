В 2025-м в Сурское водохранилище выпустили 429 000 толстолобиков

В 2025 году в Сурское водохранилище выпустили 429 067 штук молоди толстолобика, рассказали в региональном минлесхозе.
Это предотвратит сокращение популяции рыб, поможет в борьбе с сине-зелеными водорослями и улучшит состояние водоема.
Зарыбление Сурского водохранилища собираются продолжить и в 2026-м. Участие в этом принимают предприятия региона, деятельность которых связана с использованием водных объектов, наносящим вред биоресурсам. Для компенсации ущерба водоемы пополняют «новоселами».
В Сурское водохранилище регулярно выпускают молодь не только толстолобика, но и стерляди, сазана, белого амура.
Эти виды рыб не размножаются самостоятельно в пензенских широтах, но они нужны для поддержания экосистемы водоема.
Новости по теме
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
- В Башмаковском районе снизилось плодородие земель
- На въезде в Кузнецк насмерть сбили пятнистого оленя
- Компания «Т Плюс» выпустила в водохранилище мальков толстолобика
- В Лопатинском районе спасли молодого лебедя-шипуна
- На Шуисте спасли неясыть, сидевшую на асфальте у дома
- В Бессоновском районе спасли попавшего в ловушку барсука
- В Богословке спасли косулю, убегавшую от бродячих собак
- В Земетчинском районе сняли крадущуюся рысь
- Пензенец будет работать на благо города за вылов рыбы из Суры
Последние новости
- Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- 12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах
- Небо над Пензенской областью закрыли для полетов
- Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
- В России стали блокировать интернет на сим-картах для защиты от БПЛА
- В Леонидовке заменили 1,16 км водопроводных сетей
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!