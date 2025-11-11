В 2025-м в Сурское водохранилище выпустили 429 000 толстолобиков

11.11.2025 | 10:13

В 2025 году в Сурское водохранилище выпустили 429 067 штук молоди толстолобика, рассказали в региональном минлесхозе.

Это предотвратит сокращение популяции рыб, поможет в борьбе с сине-зелеными водорослями и улучшит состояние водоема.

Зарыбление Сурского водохранилища собираются продолжить и в 2026-м. Участие в этом принимают предприятия региона, деятельность которых связана с использованием водных объектов, наносящим вред биоресурсам. Для компенсации ущерба водоемы пополняют «новоселами».

В Сурское водохранилище регулярно выпускают молодь не только толстолобика, но и стерляди, сазана, белого амура.

Эти виды рыб не размножаются самостоятельно в пензенских широтах, но они нужны для поддержания экосистемы водоема.