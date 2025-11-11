Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Сводный отряд полицейских из Пензы отправился в командировку на Северный Кавказ. Сотрудники должны сменить своих коллег и встать на защиту безопасности и порядка в регионе.
Проводить полицейских пришли близкие, сослуживцы, представители общественности и начальство.
Прозвучали напутственные слова от начальника областного УМВД России Павла Гаврилина.
«Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами и достойно представите нашу область. Помните, что за вами стоят ваши коллеги, близкие и вся Пензенская область. Соблюдайте меры предосторожности и знайте, что вас всегда ждут дома», - отметил он.
Попрощавшись с провожавшими, полицейские отправились в путь. Как обычно, сотрудники пробудут на Северном Кавказе полгода.
