Небо над Пензенской областью закрыли для полетов

Утром во вторник, 11 ноября, в Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал он в своем телеграм-канале в 8:51.
Рейс из Пензы в Москву перенесен почти на 2 часа. По информации аэропорта Шереметьево, ожидается, что борт прибудет в столицу в 15:27 (вместо 13:35).
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 8 украинских БПЛА самолетного типа над Саратовской областью.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», - сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Новости по теме
- В России стали блокировать интернет на сим-картах для защиты от БПЛА
- Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ
- Пензенский министр объяснил смысл запрета на съемку БПЛА
- Резервистов собираются привлечь к защите НПЗ
- В Пензенской области объявили беспилотную опасность
- Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники
- В пензенском аэропорту введены ограничения
- В Заречном хулиганы разоряют укрытия в подвалах
- Пензенцам предлагают застраховать автомобили от падений БПЛА
- Над Пензенской областью сбили 2 вражеских БПЛА
Последние новости
- В Пензе с любителей парковаться на газонах собрали более 2 млн рублей
- Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
- В России стали блокировать интернет на сим-картах для защиты от БПЛА
- В Леонидовке заменили 1,16 км водопроводных сетей
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
- Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить
- В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье
- В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!