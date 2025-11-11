Общество

Небо над Пензенской областью закрыли для полетов

Утром во вторник, 11 ноября, в Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал он в своем телеграм-канале в 8:51.

Рейс из Пензы в Москву перенесен почти на 2 часа. По информации аэропорта Шереметьево, ожидается, что борт прибудет в столицу в 15:27 (вместо 13:35).

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 8 украинских БПЛА самолетного типа над Саратовской областью.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», - сообщил губернатор Роман Бусаргин.

