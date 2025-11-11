12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах

В Пензе в среду, 12 ноября, планируются отключения света в Арбекове, центре, Райках, Дегтярном Затоне, Терновке и в районе Митрофановской церкви.
С 8:30 до 12:00 без электроснабжения останутся:
- ул. Аминевка, 32; ул. Бекешская, 32-46 (четные), 47-50, 52, 53а, 55-58, 61-65 (нечетные), б/н; ул. Зеленый Овраг, 1-17, стр. 17; ул. Ключевая, 109, 111, 113-118, 120, 124, 126Б; ул. Ново-Гражданская, 55-63 (нечетные), 86-98 (четные); ул. Пушкина, 178-188 (четные); ул. Солдатская, 38; 1-й Солдатский пр-д, 3-6, 8, 10; 2-й Солдатский пр-д, 1-15; ул. Угловая, 1/12, 2, 15.
С 8:30 до 16:30:
- пр. Строителей, 67, 73.
С 9:00 до 12:00:
- ул. Баженова, 92; ул. Живописная, 2, 2а, 4, 6, стр. 8, 10, 12, стр. 48а, 49; 1-й Крымский пр-д, 3, 5, 7; ул. Столыпина, 5, 7; ул. Шишкина, 1-22, 25, 27, 28, стр. 29, з/у 33;
- ул. Терешковой, 6, 8. Здесь же намечено повторное отключение с 13:00 до 16:30.
С 9:00 до 16:30:
- ул. К. Маркса, 23, 25, 40; ул. Московская, 3, 5, 1/32, 13а, 17а; ул. Кирова, 6/8, 10, 18, 27.
С 13:00 до 15:00:
- 1-й Вишневый пр-д, 3-29, 31, 33, 35; ул. Водопьянова, 21а, 36, 38, 40, 44-56 (четные), 60, 62, 64, 66, 68/2; ул. Овражная, 2-16 (четные), 33-67 (нечетные), з/у 47; 2-й Овражный пр-д, 1-15 (нечетные).
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.
