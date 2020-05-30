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Общество

Опубликованы новые данные о коронавирусе в Пензенской области

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За последние сутки в Пензенской области прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 90 человек. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе - 2 245.

29 мая выписались из больниц 80 пациентов, излеченных от COVID-19. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 1 761.

Умерли за все время пандемии 19 человек, у которых был COVID-19. Сообщение о последних двух смертях также поступило 29 мая. Умершие - мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Причиной их смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Режим продлевается до 30 июня?

Гость||

Как дела со строительством крематория?

Гость||

Сидите дома, люди, носите маски люди

Гость||

Корона нас не покинет никогда. Вангую

Гость||

Отменить парад срочно

Гость||

Режим продлевается минимум до сентября. В Москве большое снижение числа заболевших за сутки и то до середины июня продлили. А у нас до снижения ещё очень далеко.

Гость||

Выпускные отменили, зато парад затеяли, он вот накой нужен, а?

Гость||

В шемышейке парада не будет, ибо памятник разбомбили напрочь

Гость||

Гость писал(a):

Как дела со строительством крематория?
подожди ты, бардюры вперед

Гость||

Из за чего все эти народные волнения? Тесты приходят ,когда уже эти люди излечились и выписаны давно.

Гость||

Так что делите 90 на 3.вот реальные заболевшие.

Гость||

С таким количеством зараженных, Ивану второй срок не светит, вы че там все с ума посходили? Срочно нужно снижать заболеваемость, Ивана не отдадим.

Гость||

Последствия введения обязательно-масочного при цене маски в 40 рублёв не будут преодолены никогда.

Гость||

Смешнее и бездарнее еще не было власти в России.Воры-патриоты

Гость||

Да уж. По смертности далеко впереди по Поволжью)) Дно.

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Имя: Гость
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