Опубликованы новые данные о коронавирусе в Пензенской области

30.05.2020 | 10:38

За последние сутки в Пензенской области прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 90 человек. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе - 2 245.

29 мая выписались из больниц 80 пациентов, излеченных от COVID-19. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 1 761.

Умерли за все время пандемии 19 человек, у которых был COVID-19. Сообщение о последних двух смертях также поступило 29 мая. Умершие - мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Причиной их смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.