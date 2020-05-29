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Общество

В Пензе может произойти очередная замена остановочных павильонов

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В четверг, 28 мая, в Пензе на остановке общественного транспорта «Улица Карпинского» появился новый павильон.

Каркас - стальная сварная конструкция. Задняя стенка и крыша сделаны из безопасного закаленного стекла, элементы крепежа - из нержавеющей полированной стали, скамья изготовлена из антивандального древесно-полимерного материала.

Конструкция снабжена указателем с названием остановки и встроенным рекламно-информационным модулем.

«Современный остановочный павильон является пробным вариантом. После опыта его эксплуатации будет приниматься решение о дальнейшем выпуске и установке данного вида конструкций», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2016 году на остановках в Пензе началась замена сооружений с встроенными торговыми точками на «пустышки».

«Все торгово-остановочные павильоны должны быть преобразованы в современные комплексы. Нам придется изыскать такую возможность и постепенно заменить ларьки и киоски на новые конструкции», - поставил задачу тогдашний мэр Виктор Кувайцев.

Многим пензенцам новые объекты пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось. Однако работа продолжилась. Вместо первоначальных металлических сооружений появились стеклянные, которые не раз становились объектом пристального внимания вандалов.

В некоторых случаях на остановках старые павильоны исчезали, а новые появлялись лишь недели, а то и месяцы спустя.

Теперь, возможно, Пензу и ее жителей ждет новый этап обновлений. Очередную конструкцию изготовило рекламное агентство «Аншлаг».

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Крыша из стекла специально чтобы солнце светило в темечко?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Задняя стенка и крыша сделаны из безопасного закаленного стекла,
Какое стекло? Теперь каждую неделю новую остановку ставить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь, возможно, Пензу и ее жителей ждет новый этап обновлений.
Много денежек,ой много...

Гость||

Летом в солнечную дверь погоду только под стеклом и стоять...

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
. Задняя стенка и крыша сделаны из безопасного закаленного стекла,
Какое стекло? Теперь каждую неделю новую остановку ставить?
А как же, а то почему не меняют гнилье при ремонте на полипропиленовые хлысты не думали? Правильно чтоб копать и копать и деньги за это получать, так и остановки, расшибут так заменят, за наш счет по конским ценам.

Гость||

Остановки с обогревом будут? Как обещано было?

Гость||

Власть которая топит типа за поддержку бизнеса, слушайте, надо остановки с торговой точкой делать!

Гость||

Деньги некуда девать,чтоль?..

Гость||

Гость писал(a):

Деньги некуда девать,чтоль?..
Деньги всегда есть куда девать,но сначала их нужно взять.

Гость||

Почему до сих пор не заменили остановочный павильон на остановке "Магазин Буратино"? Сколько ещё там будет стоять ларек, загораживающий обзор?

Гость||

А эти новые остановки, по-видимому, вместо солярия в солнечный день. Прелестно

Гость||

Были отличные Химмашевские остановки ,большие ,мощные что ни одна стихия такую не сдвинет,но сначала Кувайцев заменил их на хлипкое говно ,которое часто переворачивало ветром и под которыми надо стоять с раскрытым зонтом в дождь,теперь Лузгин ударными темпами продолжает его дело,ставит другое говно.Лавки короткие и когда остановку вкапывают ,лавка годиться для человека только очень маленького роста ,лилипута.А хоть один чиновник стоял на такой остановке в дождь?Какой идиот их проектировал ,там щели кругом?

Имя: Гость
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