В Пензе может произойти очередная замена остановочных павильонов

29.05.2020 | 15:00

В четверг, 28 мая, в Пензе на остановке общественного транспорта «Улица Карпинского» появился новый павильон.

Каркас - стальная сварная конструкция. Задняя стенка и крыша сделаны из безопасного закаленного стекла, элементы крепежа - из нержавеющей полированной стали, скамья изготовлена из антивандального древесно-полимерного материала.

Конструкция снабжена указателем с названием остановки и встроенным рекламно-информационным модулем.

«Современный остановочный павильон является пробным вариантом. После опыта его эксплуатации будет приниматься решение о дальнейшем выпуске и установке данного вида конструкций», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В 2016 году на остановках в Пензе началась замена сооружений с встроенными торговыми точками на «пустышки».

«Все торгово-остановочные павильоны должны быть преобразованы в современные комплексы. Нам придется изыскать такую возможность и постепенно заменить ларьки и киоски на новые конструкции», - поставил задачу тогдашний мэр Виктор Кувайцев.

Многим пензенцам новые объекты пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось. Однако работа продолжилась. Вместо первоначальных металлических сооружений появились стеклянные, которые не раз становились объектом пристального внимания вандалов.

В некоторых случаях на остановках старые павильоны исчезали, а новые появлялись лишь недели, а то и месяцы спустя.

Теперь, возможно, Пензу и ее жителей ждет новый этап обновлений. Очередную конструкцию изготовило рекламное агентство «Аншлаг».