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Общество | В Пензе установили 20 остановочных павильонов без ларьков

11.10.2017|15:30
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В Пензе торгово-остановочные павильоны меняют на остановочные павильоны общественного транспорта. Это делается для обеспечения горожан комфортными условиями во время ожидания автобусов и троллейбусов.

В настоящее время 18 старых объектов уже демонтировали, 20 новых - установили. Также облагорожена прилегающая к ним территория.

«6 остановочных пунктов внесены в план-график для проведения аукционов и определения подрядных организаций в срок до 16 октября», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые объекты уже появились у «Глобуса», в трех местах на проспекте Победы, а также на улице Тарханова, 11; Красной, 10; Луначарского (ТОК «Больница скорой помощи»); проспекте Победы, 15, и проспекте Строителей, 9.

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