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Общество | Пензенцы против исчезновения ларьков с остановок

07.04.2017|18:32
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Возле завода, который в народе называется ламповым, вместо остановки - площадка с частично сохранившейся плиткой и стул, его кто-то предусмотрительно принес сюда в помощь пожилым людям. Впрочем, мало кто решается воспользоваться им.

«Он грязный, я не буду садиться», - заявила одна из горожанок.

Павильоны стали исчезать с разных улиц в Пензе еще в прошлом году. Власти выдают предписания убрать ларьки, а предприниматели увозят павильоны целиком.

Новых требований закона (о том, что торговая точка и остановочный павильон должны стоять отдельно) люди не принимают.

«Мне они не мешали. Было комфортно: можно было зайти, что-то купить на остановке», - отметил житель Пензы.

Горожане считают, что должна быть альтернатива. Если чего-то лишают, то необходимо сделать замену. А ее пока нет.

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Гость|07.04.2017 19:18|

А кого нужно посадить чтобы автобусы вернули на линию?

Гость|07.04.2017 19:19|

Пензенцы против исчезновения ларьков с остановок

Почему заголовок не соответствует тому,что написано далее.Народ не доволен,что исчезли остановки,а на их место не поставлены другие,более комфортные.А два три курильщика не в счёт.Они могут это всё купить в магазине находящимся не около дороги.Убрать все ларьки от дорог метров на пятьдесят.

Гость|07.04.2017 19:25|

Гость писал(a):

.Народ не доволен,что исчезли остановки,а на их место не поставлены другие,более комфортные.
Совершенно верно. Сносят ларек, сразу устанавливайте остановочнй "ПАВИЛЬОН"

Гость|07.04.2017 19:28|

penzainform.ru писал(a):

«Мне они не мешали. Было комфортно: можно было зайти, что-то купить на остановке»
А еще можно сортиры поставить, чтоб комфортно: зашел и пос*ал.

Гость писал(a):

Почему заголовок не соответствует тому,что написано далее.Народ не доволен,что исчезли остановки,а на их место не поставлены другие
Ларечники проплатили новость?

Гость|07.04.2017 19:37|

там удобно только бычкососам бычки себе покупать,но это пол беды,бычки там доступны детям,эти ларьки давно нужно было снести !!!

Гость|07.04.2017 19:42|

Гость писал(a):

А кого нужно посадить чтобы автобусы вернули на линию?
Айфонщика .

Гость|07.04.2017 19:48|

На улице потеплело . По вечерам во дворы повылазила дебильная часть молодёжи ; под окном у меня уже орут эти дегенераты . В каждом многоквартирном доме Пензы имеется до 10 и более дебилов - гопников . Это статистика . Так хочется бросить им гранату ... Это был бы гуманный акт терроризма .

Гость|07.04.2017 19:50|

Горожане считают, что должна быть альтернатива. Если чего-то лишают, то необходимо сделать замену. А ее пока нет.

Вместо продуктовых павильонов разместить "БыстроДеньги",чтобы пенсионеры остались без жилья предпоследнего...

Гость|07.04.2017 19:51|

Гость писал(a):

там удобно только бычкососам бычки себе покупать,но это пол беды,бычки там доступны детям,эти ларьки давно нужно было снести !!!
кто курит, тот и будет курить, купить не проблема. А вот воды купить в жару, ожидая транспорт будет негде.

Гость|07.04.2017 20:12|

Гость писал(a):

А вот воды купить в жару, ожидая транспорт будет негде.
В МАГАЗИНЕ.ТАМ ПРОДАЮТ.А ОСТАНОВКИ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ КОМФОРТНО ПОДЪЕЗЖАЛ ТРАНСПОРТ И САДИЛИСЬ ПАССАЖИРЫ.А НЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КУЧИ ЛЕГКОВУШЕК,ВОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ПОКУПАЮТ ПОПИТЬ,ПОКУРИТЬ И ТАК ДАЛЕЕ.

Я САМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.

Гость|07.04.2017 20:16|

Гость писал(a):

кто курит, тот и будет курить, купить не проблема.
Этих уже не жалко, это уже отбросы, а вот дети, которые ещё только в садик - 1й класс ходят, вот их оберегать нужно ! Я не пойму, почему бычкососов на улице не ловят и не штрафуют !?

Гость|07.04.2017 20:21|

Лаврентий все остановки ступил. Будут теперь точки.

Гость|07.04.2017 20:23|

Скупил извините

Гость|07.04.2017 20:23|

Он грязный, я не буду садиться», - "заявила одна из горожанок."

Женщина в репортаже сказала "присаживаться" и оказалась грамотнее местных журналистов...

"Садиться.. пятая точка"... колхозники... стыдно за местные сми

Гость|07.04.2017 20:24|

Всё уже давно куплено и Ване в карман капает. Теперь будет Ваня большой карман.

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