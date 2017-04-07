Пензенцы против исчезновения ларьков с остановок

07.04.2017 | 18:32

Возле завода, который в народе называется ламповым, вместо остановки - площадка с частично сохранившейся плиткой и стул, его кто-то предусмотрительно принес сюда в помощь пожилым людям. Впрочем, мало кто решается воспользоваться им.

«Он грязный, я не буду садиться», - заявила одна из горожанок.

Павильоны стали исчезать с разных улиц в Пензе еще в прошлом году. Власти выдают предписания убрать ларьки, а предприниматели увозят павильоны целиком.

Новых требований закона (о том, что торговая точка и остановочный павильон должны стоять отдельно) люди не принимают.

«Мне они не мешали. Было комфортно: можно было зайти, что-то купить на остановке», - отметил житель Пензы.

Горожане считают, что должна быть альтернатива. Если чего-то лишают, то необходимо сделать замену. А ее пока нет.