Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|16:00
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Общество

В Пензе для отдыха детей выделят зоны и составят расписание

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В пятницу, 29 мая, замглавы администрации Сергей Волков рассказал о планах по организации летнего отдыха детей в условиях, когда загородные и пришкольные лагеря закрыты из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

«Будем предлагать организовать дистанционный отдых с различной ежедневной направленностью. Надеемся, что режим смягчится - не до полного, но хотя бы до возможности заниматься на свежем воздухе.

На днях мы подготовим информацию, в каких местах и каким видом отдыха мы предлагаем школьникам заняться.

Мы примем школьные территории, которые оборудованы спортивным и игровым оборудованием, определим расписание, направленность отдыха и все те ресурсы, которые у нас есть, будем ориентировать и направлять на то, чтобы дети всех возрастов приходили на эти территории и по зонам находили возможность отдохнуть», - высказался Сергей Волков.

Он выразил надежду на то, что со смягчением режима появится возможность задействовать и закрытые территории - ФОКи, библиотеки.

Глава Пензы Владимир Мутовкин подчеркнул, что главное - занять чем-то детей, чтобы они не были предоставлены сами себе, чтобы не увеличилось число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Выделят зоны общего, строгого или особого режима?

Гость||

Это как так? Пришкольные лагеря работать не будут - но на территории школы организовать досуг детей???

Гость||

Интересно, как это будет в реале выглядеть, ну просто очень интересно...

Гость||

Гость писал(a):

Это как так? Пришкольные лагеря работать не будут - но на территории школы организовать досуг детей???
penzainform.ru писал(a):
"Будем предлагать организовать дистанционный отдых с различной ежедневной направленностью."
Какой-то дистанционный отдых будет.

Гость||

Для детей в этом году все в дистанционном режиме: учеба, последний звонок, выпускной, летний отдых...Одним словом - високосный год!

Гость||

Разум их покинул навсегда...

Гость||

И эти деятели сидят с такими мозгами на таких должностях, это куда мы катимся, боже, это же идиоты!

Гость||

Летом дети отправятся на зону. Пример заголовка.

Гость||

Дети всех возрастов шляются по улицам целыми компаниями, благодетели!

Гость||

Глава Пензы Владимир Мутовкин, это он в свое время предлагал повесить замки на канализационные люки, так что вы от него хотите, вот такой вот персонаж и не ждите ничего умного от таких, их поставили как смотрящих от известной конторы, вот только прошивку не сменили.

Гость||

"...главное - занять чем-то детей, чтобы они не были предоставлены сами себе..." Гениально, фраза заслуживающая всероссийского ржания, "чем-то", ну раздай тогда всем по плейбою, и руки заняты и голова не работает, ты хоть думай прежде чем говорить, хоть немного думай, не позорь мундир.

Гость||

Детям нужен свежий воздух и общение, а не четыре стены.Так и визит к психиатору скоро понадобиться ....

Гость||

Ребенок школьного возраста должен уметь занимать себя сам. Родители могут помочь с планированием.

Гость||

Есть и хорошие новости! 29.05.2020|Уроженка Пензы Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой. Возрадуемся!

Гость||

у нас никаких зон - играют и бегают везде и пусть

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Имя: Гость
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