В Пензе для отдыха детей выделят зоны и составят расписание

29.05.2020 | 14:21

В пятницу, 29 мая, замглавы администрации Сергей Волков рассказал о планах по организации летнего отдыха детей в условиях, когда загородные и пришкольные лагеря закрыты из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

«Будем предлагать организовать дистанционный отдых с различной ежедневной направленностью. Надеемся, что режим смягчится - не до полного, но хотя бы до возможности заниматься на свежем воздухе.

На днях мы подготовим информацию, в каких местах и каким видом отдыха мы предлагаем школьникам заняться.

Мы примем школьные территории, которые оборудованы спортивным и игровым оборудованием, определим расписание, направленность отдыха и все те ресурсы, которые у нас есть, будем ориентировать и направлять на то, чтобы дети всех возрастов приходили на эти территории и по зонам находили возможность отдохнуть», - высказался Сергей Волков.

Он выразил надежду на то, что со смягчением режима появится возможность задействовать и закрытые территории - ФОКи, библиотеки.

Глава Пензы Владимир Мутовкин подчеркнул, что главное - занять чем-то детей, чтобы они не были предоставлены сами себе, чтобы не увеличилось число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.