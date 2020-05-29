Пензенский историк рассказал о белочешском мятеже в городе

Ровно 102 года назад Пенза стала местом, откуда началась вооруженная стадия гражданской войны в России. В городе произошел так называемый белочешский мятеж. В конце мая 1918 года здесь стояли эшелоны с пленными солдатами из Восточной Европы, которые воевали на стороне Германии против России.
Железнодорожные составы с вооруженными и прощенными австрийцами, венграми, сербами, чехами растянулись от Пензы до Владивостока - люди ехали на родину. В стране произошла революция, конфликт белых и красных нарастал, и 45-тысячный чехословацкий корпус стал разменной монетой двух враждующих сил.
«И с той, и с другой стороны, но больше с белой армией работали и говорили: давайте вы нам поможете. То есть белые чехи спровоцировали кровавую гражданскую войну. Огромной массой вооруженных людей можно было воспользоваться, что и делалось: ими пользовались и Колчак, и потом остальные», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.
29 мая 1918 года в Пензе шли бои белочехов и защитников советской власти. В память об одном из них, Георгии Кутузове, в частном секторе города установлен скромный обелиск. А вот у станции Пенза-III не так давно был воздвигнут солидный монумент, посвященный «чехословацким легионерам, павшим на пути к своей родине». На граните - их имена.
Отношение к памятнику неоднозначное. Одни хотят снести его, другие - забыть и оставить все как есть. Но существует и третья сторона - историческая правда.
«Из 67 человек в Пензе менее 43% погибло, остальные в Ртищеве и еще где-то. У них, по спискам, кто убежал, кто дезертировал, кто умер. Это не те сражающиеся. Почему бы нам не составить свой список и не показать, кто откуда, дав описание событий, которые были именно в Пензе? Людям будет понятно», - пояснил Владимир Первушкин.
Местные историки предлагают рядом с гранитным чешским вариантом установить стенд с российской интерпретацией роли иностранного корпуса в отечественной истории.
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penzainform.ru писал(a):Поставили памятник оккупантам и карателям,во время этого мятежа чехи убивали и мирное население ,часть которого лежит в братской могиле на Советской площади.