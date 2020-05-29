Пензенский историк рассказал о белочешском мятеже в городе

29.05.2020 | 19:48

Ровно 102 года назад Пенза стала местом, откуда началась вооруженная стадия гражданской войны в России. В городе произошел так называемый белочешский мятеж. В конце мая 1918 года здесь стояли эшелоны с пленными солдатами из Восточной Европы, которые воевали на стороне Германии против России.

Железнодорожные составы с вооруженными и прощенными австрийцами, венграми, сербами, чехами растянулись от Пензы до Владивостока - люди ехали на родину. В стране произошла революция, конфликт белых и красных нарастал, и 45-тысячный чехословацкий корпус стал разменной монетой двух враждующих сил.

«И с той, и с другой стороны, но больше с белой армией работали и говорили: давайте вы нам поможете. То есть белые чехи спровоцировали кровавую гражданскую войну. Огромной массой вооруженных людей можно было воспользоваться, что и делалось: ими пользовались и Колчак, и потом остальные», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

29 мая 1918 года в Пензе шли бои белочехов и защитников советской власти. В память об одном из них, Георгии Кутузове, в частном секторе города установлен скромный обелиск. А вот у станции Пенза-III не так давно был воздвигнут солидный монумент, посвященный «чехословацким легионерам, павшим на пути к своей родине». На граните - их имена.

Отношение к памятнику неоднозначное. Одни хотят снести его, другие - забыть и оставить все как есть. Но существует и третья сторона - историческая правда.

«Из 67 человек в Пензе менее 43% погибло, остальные в Ртищеве и еще где-то. У них, по спискам, кто убежал, кто дезертировал, кто умер. Это не те сражающиеся. Почему бы нам не составить свой список и не показать, кто откуда, дав описание событий, которые были именно в Пензе? Людям будет понятно», - пояснил Владимир Первушкин.

Местные историки предлагают рядом с гранитным чешским вариантом установить стенд с российской интерпретацией роли иностранного корпуса в отечественной истории.