История Пензы: Из-за памятника Ключевскому шли жаркие споры

19.04.2024 | 07:29

С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Василий Ключевский еще при жизни стал одним из самых уважаемых и знаменитых историков. Его труды изучают и в зарубежных университетах, а Пенза может гордиться единственным в мире памятником историку.

Монумент открыли в октябре 2008 года. До этого шли жаркие споры, где лучше установить изваяние. Сначала предлагали разместить его возле старейшего корпуса Пензенского госуниверситета, где раньше находилась духовная семинария - Ключевский поначалу хотел стать священнослужителем. Потом все-таки решили перенести в центр города, напротив бывшей Поповки, где когда-то жил будущий академик.

Проект реализовал скульптор Валерий Кузнецов. Бронзовый Василий Осипович весит больше тонны, а в высоту вместе с постаментом достигает почти 7 метров. На открытии памятника присутствовали первые лица губернии и депутаты Госдумы.

Они же стали и первыми участниками нового пешеходного маршрута «Ключевский и Пенза», который был связан с памятными местами жизни историка в нашем городе. Именно в Пензе он нашел свое призвание и, будучи еще семинаристом, достиг немалых высот.

Столица дает много возможностей целеустремленным людям. Фортуна улыбнулась и Ключевскому. Он стал невероятно знаменитым в Российской империи. Его имя до сих пор на слуху у каждого.