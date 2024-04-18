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История

История Пензы: Меценат Печерин возвел часовню и подарил дом другу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В архитектурном плане современная улица Кирова отличалась строгими чертами, в основном здесь преобладали здания в стиле классицизма, почти все - жилые усадьбы. Не стало исключением и строение № 57.

Почти 300 лет назад на его месте стояло небольшое деревянное здание, которое сначала принадлежало титулярному советнику Николаю Печерину. В городе он пользовался большим уважением.

В Большой Валяевке чиновник возвел каменную часовню над источником, где во время набега кочевников якобы явилась икона Божией Матери. Как гласит легенда, именно чудотворный образ спас защитников города от поражения.

Николай Саввич приобрел громадный участок земли и методично заполнял его различными хозяйственными постройками. Что касается характера, то, вероятно, Печерин был невероятно щедрым человеком, ведь в 1804 году дом он подарил своему приятелю Александру Малевинскому. Тот потом отдал жилье архитектору Герасиму Шабонину.

Зодчий кардинально перестроил здание. На втором этаже появился треугольный мезонин, добавились и строгие элементы декора. Впрочем, Шабонин заботился не только о внешней красоте увеличил число комнат до 8.

Несколько десятилетий назад позади строения еще стояли старые хозяйственные службы и даже кирпичный склад.

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