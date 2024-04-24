История Пензы: Краеведы строят гипотезы о былом названии улицы Плеханова

24.04.2024 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У современной улицы Плеханова многовековая история. Она возникла еще при Александре I и, в отличие от современности, занимала окраину города, застраиваясь на деревенский манер.

Улица пролегла по границам бывших пригородных имений - по сути, по задворкам сел. Обустраивали жилой квартал потомки первопоселенцев-казаков. По логике, ее стоило бы назвать Казацкой или Служилой, но отчего-то она получила наименование Большая Кочетовка.

Краеведы до сих пор не могут установить происхождение странного микротопонима. Впрочем, есть несколько интересных гипотез.

По первой, название возникло из-за особенности местных жителей держать при избах огромное количестве петухов. В старые времена этих птиц называли кочетами - вероятно, по этой причине к округе и приклеилось забавное прозвище Кочетовка. По другой версии, название пошло от основоположника улицы - некоего казака по прозвищу Кочет.

Как бы то ни было, но наименование квартал носил вплоть до советских времен. Даже спустя многие годы старожилы округи называли ее по-прежнему - настолько плотно оно прижилось в сознании людей.

В честь Плеханова, организатора Союза труда за освобождение рабочего класса, ставшего предтечей партии большевиков, улицу переименовали сразу после его смерти в 1918 году.