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История

История Пензы: При пожаре была уничтожена уникальная коллекция растений

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 70-е годы прошлого века в Пензе появилась еще одна небольшая площадь - перед бывшей филармонией, ныне это Дом молодежи. Правда, у нее до сих пор нет названия. А возникла она во многом благодаря тому, что территорию расчистили от ветхих построек.

На старых фотографиях можно разглядеть дореволюционные постройки, в основном - деревянные избушки. На фоне прочих выделялся дом коллежской советницы Матрены Заварицкой, построенный в 1808 году.

По размерам он превосходил некоторые дворянские усадьбы. Сколько комнат было там в начале XIX века, узнать уже не представляется возможным. В 1824-м новый владелец - учитель естествознания Михаил Попов взялся за кардинальную перепланировку.

Современники отмечали, что человеком он был строгим, на уроках стояла гробовая тишина, тем не менее среди школьников он пользовался большим уважением.

В бывшей избе коллежской советницы преподаватель держал внушительную коллекцию засушенных растений. Однако ни один из уникальных экспонатов до наших дней не сохранился: в 1830 году дом частично сгорел.

Через несколько лет после происшествия преподаватель продал его мокшанскому купцу Аполлону Муравьеву. Коммерсант был учредителем фабрики по производству канатов и считался одним из богатейших людей Мокшана.

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