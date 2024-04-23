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История

История Пензы: Будущую улицу Суворова окружал противопожарный ров

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По данным на 2023 год, в России насчитывается свыше сотни улиц в честь Суворова. Одна из них находится в Пензе. Правда, на момент основания квартал еще не носил имя знаменитого полководца.

Улица появилась в конце XVII века, когда край еще сотрясали налеты кочевников. Свыше 300 лет назад территория не входила в черту города. Более того, улицу специально вынесли за пределы крепости из-за риска возгораний - здесь размещались кузнечные мастерские.

Решение властей было продиктовано мерами безопасности. Форт выстроили из дерева, и любое неосторожное обращение с огнем могло привести к печальным последствиям. Здесь соорудили даже противопожарный ров, который огонь был не в силах преодолеть.

Квартал играл важную роль в жизни Пензы. Тут ковали и приводили в порядок сабли, вытачивали шпаги, изготавливали наконечники для стрел и сбрую для лошадей. Позже, уже к концу XVIII века, мастерские перенесли в другой район Пензы, а улицу в память о былой специализации переименовали в Старо-Кузнечную.

Имя генералиссимуса Суворова ей присвоили только в 1950 году.

В архитектурном плане округа вызывала определенный интерес. Когда-то здесь стояло много шикарных купеческих особняков. Часть из них еще можно увидеть по правой стороне, если ехать от бывшего депо № 1 в сторону Центрального рынка.

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