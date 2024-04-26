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История

История Пензы: В бывшей тюрьме заработали торговые ряды

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Железная дорога сильно повлияла на позднейшую застройку города. После возведения станции Пензы-I постепенно уничтожались целые кварталы. Так, в районе современных улиц Суворова и Октябрьской исчез Мансырев порядок.

Эта территория стала застраиваться в 70-х годах XVIII века. Работы курировал лично воевода Ефим Чемесов, поскольку тут шло возведение спецтюрьмы для особого контингента заключенных - участников пугачевского восстания.

Здесь под пытками мятежники давали признательные показания. Шли годы, острог не ремонтировали, и уже к 1817 году он пришел в ветхое состояние. Новый решили строить в другом районе, а прежнее здание выставили на торги. Его купили князья Мансыревы.

Бывшую тюрьму они переоборудовали под торговые ряды. Тесные камеры превратились в небольшие купеческие лавки. Позже они приобрели в свое владение и прилегающие территории. Так образовалась улица, которая стала называться в их честь.

В 1872 году, когда встал вопрос о появлении в Пензе железной дороги, Мансыревы в несколько раз подняли цены на свою землю. Сначала Моршанско-Сызранское отделение купило у них за огромные деньги один участок, потом - второй, третий, и в результате весь квартал был фактически стерт с лица города.

Улицу исключили из реестра еще в XIX веке. А потомки Мансыревых, сколотив капитал на перепродаже земли, стали одними из богатейших людей Пензы.

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