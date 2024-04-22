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История

История Пензы: Завод «Красный пахарь» славился своей продукцией

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В свое время на будущей улице Суворова было множество кузнечных мастерских, но самым большим предприятием считалась литейно-механическая фабрика, позднее известная как завод дезхимоборудования.

Предприятие играло заметную роль в промышленном развитии региона. Оно было основано в 1858 году купцом Соколовым. Первоначально на фабрике занимались чугунным литьем и изготовлением оград. Однако позже завод стал разрастаться, здесь освоили производство оборудования для водяных мельниц и деревообрабатывающих станков.

Особый толчок к развитию он получил в годы Первой мировой войны. Правительство перенесло сюда производственные мощности для выпуска мин системы Дюмезиля. Снаряды имели огромный радиус поражения - всего одна батарея могла расчистить широкую полосу обороны противника за 10 минут.

Новая страница в истории предприятия началась после Октябрьской революции. Едва отгремели залпы «Авроры», как в стране стартовала глобальная национализация. В 1918 году в руки государства перешла и эта фабрика. Она стала называться 1-м механическим заводом «Красный пахарь».

Некоторое время тут выпускали сельскохозяйственные машины. Позже на заводе ремонтировали трактора «Фордзон», производили центрифуги и стиральные машины, паровые камеры и котлы, продукцию для медицинских нужд. Предприятие стало первым в Пензе, где изготовили аппарат для выращивания пенициллина.

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