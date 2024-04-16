История Пензы: Краеведы оценили шикарный особняк на Кирова, 53

16.04.2024 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи умели строить со вкусом. Шикарные особняки и усадьбы сохранились не только в бывших дворянских имениях. Полюбоваться на здания в стиле классицизма можно и в Пензе. Одно из них располагается на Кирова, 53.

Это строение - олицетворение экономического успеха Пензенской губернии начала XX века. Дом принадлежал купцу 1-й гильдии Рабиновичу, который владел крупным лесопильным заводом.

В конце 90-х годов XIX столетия он перебрался в Пензу и тогда же построил шикарный дом. О его оригинальных архитектурных чертах несколько строк оставил краевед Александр Дворжанский: «Центральный ризалит, где расположен вход, увенчан сверху криволинейным барочным аттиком и усечен шатром с металлическим ограждением - ни дать ни взять видовая площадка. А посередине крыши устроен световой фонарь, освещавший лестничную клетку».

Проходя мимо этого строения, пензенцы вряд ли задумывались над особенностями зодчества. Рабиновича они знали прежде всего как одного из учредителей мебельной фабрики «Рамиба», где производили стулья, кровати, столы и многое другое.

Это было одно из крупнейших предприятий региона, потому дом Рабиновича и можно считать символом экономического успеха Пензенской губернии.

Правда, здесь он долго не жил. В 1903 году строение выкупил дворянин Данилевский - тот самый, который привез в Пензу половецких истуканов, ныне стоящих у краеведческого музея.