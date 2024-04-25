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История

История Пензы: В центре города исчезла улица Глухая

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За прошедшие столетия в Пензе исчезло свыше десятка различных улиц. Городская застройка позади бывшего завода «Автомедтехника» поглотила и так называемую Глухую.

Начало ей положил безымянный закоулок около Мансырева порядка - параллельной улицы, которая существовала здесь еще с середины XIX века. Квартал имел дурную репутацию, ибо тут селились рецидивисты, алкоголики и просто бродяги.

Отпугивал обывателей и сам вид улицы. Здесь стояли покосившиеся избушки, крытые соломой, а дорога представляла собой жидкое месиво из глины и земли. Улица вела в сторону тюремного острога, что только придавало ей мрачный антураж.

В 1874 году по северной окраине квартала пролегла железная дорога, и улица стала Глухой в прямом смысле. С южной стороны ее все сильнее подпирал разраставшийся литейный завод. В итоге единственный путь сюда оказался полностью перерезан.

Власти сначала оформили Глухую в переулок, а затем и вовсе в тупик. Но участь квартала была уже решена. Земля находилась на стыке двух крупнейших организаций - Сызрано-Вяземской железной дороги и литейной фабрики. Купцы опередили железнодорожников, быстро скупив ценные участки, а улица исчезла с карты города.

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