Глава Пензы поздравил школьников с последним звонком

29.05.2020 | 09:10

В пятницу, 29 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин направил школьникам поздравление с последним звонком.

«Дорогие выпускники города Пензы, горячо и сердечно поздравляю вас с одним из самых трогательных школьных праздников - последним звонком! И пусть сегодня он проходит не совсем так, как вам этого хотелось, я уверен, что вы запомните этот день надолго.

На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей.

Еще немного - и вы вступите во взрослую жизнь, детство останется позади.

Я убежден, что каждый из вас сможет реализовать накопленные за годы учебы знания, выберет правильную дорогу и добьется всех поставленных целей. Не сомневаюсь, что многие из вас уже в недалеком будущем прославят свои школы и наш город подвигами на профессиональном поприще, а мы будем гордиться вашими успехами.

Выражаю искреннюю благодарность учителям за их нелегкий труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость, родителям - за терпение и выдержку.

Дорогие юноши и девушки, от всей души желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, крепкого здоровья и большого счастья. Дерзайте, творите, идите вперед уверенным шагом! В добрый путь!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.