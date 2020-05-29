Глава Пензы поздравил школьников с последним звонком

В пятницу, 29 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин направил школьникам поздравление с последним звонком.
«Дорогие выпускники города Пензы, горячо и сердечно поздравляю вас с одним из самых трогательных школьных праздников - последним звонком! И пусть сегодня он проходит не совсем так, как вам этого хотелось, я уверен, что вы запомните этот день надолго.
На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей.
Еще немного - и вы вступите во взрослую жизнь, детство останется позади.
Я убежден, что каждый из вас сможет реализовать накопленные за годы учебы знания, выберет правильную дорогу и добьется всех поставленных целей. Не сомневаюсь, что многие из вас уже в недалеком будущем прославят свои школы и наш город подвигами на профессиональном поприще, а мы будем гордиться вашими успехами.
Выражаю искреннюю благодарность учителям за их нелегкий труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость, родителям - за терпение и выдержку.
Дорогие юноши и девушки, от всей души желаю вам успешной сдачи выпускных экзаменов, крепкого здоровья и большого счастья. Дерзайте, творите, идите вперед уверенным шагом! В добрый путь!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.
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