За неделю клещи атаковали более 130 пензенцев

28.05.2020 | 17:37

В Пензенской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 139 жителей. Из них 42 - дети до 14 лет.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей, которые в этом году начали атаковать жителей региона уже в начале марта, с их укусами к медикам обратилось 558 человек, в том числе 200 детей до 14 лет. Всем была оказана стандартная медицинская помощь.

На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследованы 475 кровососов (92 за минувшую неделю). В 72 случаях (15,2%) результаты проб оказались положительными.

Принести клеща на исследование можно по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36. За информацией следует обращаться по телефону 54-85-75.

«Акарицидными обработками охвачено 101,9553 га площади на территории 16 объектов (почти 54% площади, запланированной к обработке в текущем сезоне), в том числе на территории летних оздоровительных лагерей. За истекшую неделю обработано 91,0153 га площади, включая акарицидную обработку Олимпийской аллеи», - уточнили в Роспотребнадзоре.