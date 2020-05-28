В Заречном возобновили строительство кольцевой велодорожки

В Заречном приступили к очередному этапу прокладки велосипедной дорожки. Ее планируют продлить до проходной «АМ».
Строительство велотрассы началось летом 2019 года. Специалисты соединили ею ПО «Старт» и 18-й микрорайон. Дорожка проходит по периметру жилой зоны параллельно тротуару, ее протяженность составляет 5 км 800 м. Ширина полотна - 1,75 м.
Сейчас рабочие уже подготовили участок между санаторием «Заречье», где в 2019 году завершили прокладку велотрассы, и автобусной остановкой около здания налоговой инспекции. Там установили бордюры и выложили слой щебня, на который положат асфальт.
«Завершить запланированные на 2020 год работы по строительству велодорожки планируется в течение ближайших двух месяцев», - уточнили в администрации города.
Строительство объекта ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что дорожка замкнет в кольцо весь Заречный. На работы выделили 8 877 000 рублей.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Кто на этих всех строящихся спортивных объектах области будет заниматься? Безработные, бесплодные люди с онкозаболеваниями?