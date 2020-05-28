В Вознесенской церкви отметили престольный праздник

Вместо колокольни в небо упирается заводская труба. А ведь когда-то в Терновке, в ее промышленной зоне - на улице Индустриальной, располагался Спасо-Преображенский мужской монастырь. Он был построен в середине XVIII века и полностью разрушен в 1925 году.
В 2006-м на его руинах, в кое-как приспособленном здании открылась Вознесенская церковь, которая изначально была первым храмом древней утраченной обители.
В ней при небольшом скоплении верующих состоялся престольный праздник.
На 40-й день после славного Воскресения Христос вознесся от земли в небо, тем самым дав веру людям в вечное Царство Небесное.
«Господь через этот праздник нам покажет, что плоть не является темницей для души. Плоть - составляющая личность человека, потому что тело без души является мертвым, душа без тела тоже мертва. В этом отношении все дополняется. Господь вознес свою человеческую плоть и нашу плоть», - заявил настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Владимир Кэтанэ.
Неподалеку от прихода начали строить полноценный храм Вознесения Господня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.