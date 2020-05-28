Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|18:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Вознесенской церкви отметили престольный праздник

Печать

Вместо колокольни в небо упирается заводская труба. А ведь когда-то в Терновке, в ее промышленной зоне - на улице Индустриальной, располагался Спасо-Преображенский мужской монастырь. Он был построен в середине XVIII века и полностью разрушен в 1925 году.

В 2006-м на его руинах, в кое-как приспособленном здании открылась Вознесенская церковь, которая изначально была первым храмом древней утраченной обители.

В ней при небольшом скоплении верующих состоялся престольный праздник.

На 40-й день после славного Воскресения Христос вознесся от земли в небо, тем самым дав веру людям в вечное Царство Небесное.

«Господь через этот праздник нам покажет, что плоть не является темницей для души. Плоть - составляющая личность человека, потому что тело без души является мертвым, душа без тела тоже мертва. В этом отношении все дополняется. Господь вознес свою человеческую плоть и нашу плоть», - заявил настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Владимир Кэтанэ.

Неподалеку от прихода начали строить полноценный храм Вознесения Господня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте