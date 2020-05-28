В Пензенской области возобновилась вакцинация детей

28.05.2020 | 13:24

В четверг, 28 мая, стало известно, что в Пензенской области возобновляется плановая иммунизация детей. Речь идет как о вакцинации, так и о ревакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что прививать детей будут по вторникам и четвергам с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима. Процедура будет проводиться строго по предварительной записи, на ребенке и родителях должны быть маски.

«Мы возвращаемся к плановой иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. В первую очередь это АКДС, то есть против коклюша, дифтерии, столбняка, а также против кори, краснухи, паротита», - пояснила начальник отдела министерства здравоохранения области Галина Рожкова.

Плановая вакцинация детей была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Оставались только те прививки, которые делают малышам в роддоме в первые дни жизни.

Тем не менее в некоторых ситуациях медики шли на уступки. «Мы предлагаем родителям связываться с участковым врачом, с администрацией поликлиники и решать вопрос индивидуально», - рассказывала заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.