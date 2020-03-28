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Общество | В Пензенской области стационары закрыли для плановых пациентов

28.03.2020|11:33
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В медицинских организациях Пензенской области действуют ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отменены профилактические мероприятия - посещение центров здоровья, диспансеризация, профосмотры детей и взрослых. Прекращена вакцинация. Приостановлены выезды областных специалистов в районы области для консультаций.

Все пациенты с симптоматикой гриппа, ОРВИ, температурой обслуживаются на дому. Плановая госпитализация в стационар не проводится.

Также специалисты просят жителей области без настоятельной необходимости не посещать стоматологические клиники и воздержаться от плановых процедур - отбеливания зубов, протезирования и им подобных. Оказание стоматологической помощи будет проводиться только по неотложным состояниям.

«Обращаем внимание, что данные мероприятия носят временный характер. Они введены в медицинских организациях на территории всех субъектов Российской Федерации и будут отменены при стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, напомнив телефон горячей линии 8 (8412) 42-09-47.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|28.03.2020 11:49|

penzainform.ru писал(a):

воздержаться от
penzainform.ru писал(a):
протезирования
а чем же жевать тогда?

Гость|28.03.2020 11:56|

И это только начало.

С почином,вас,пензяки!

Гость|28.03.2020 12:14|

Помирайте на здоровье!

Гость|28.03.2020 12:16|

Гость писал(a):

а чем же жевать тогда?
водку пей для неё зубы не нужны

Гость|28.03.2020 12:23|

а частные клиники прикрыли?

Гость|28.03.2020 12:25|

Хороший вопрос!

Гость|28.03.2020 12:38|

Мы всё умрём?

Имя: Гость
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