В Бессоновском районе обновили более шести километров дороги

28.05.2020 | 15:50

Автолюбителей, чей путь пролегает через Бессоновский район, ждет радостное событие: завершается ремонт второго участка дороги Пенза - Бессоновка - граница области.

На данном этапе уже положен основной слой покрытия на расстоянии с 15-го (14+650) по 17-й (16+150) километр, идет обустройство съездов и обочин.

«Первый участок автодороги (с км 0+000 по км 5+000) подрядная организация завершила в середине мая. Были выполнены работы по фрезерованию пятикилометрового участка, устройству выравнивающего и основного слоя асфальтобетонного покрытия с щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Рабочие, которые трудятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, нанесли разметку, а также установили новые предупреждающие знаки, призванные сделать движение безопаснее.

В 2018-м пензенцы радовались долгожданному ремонту улицы Аустрина. Тогда в ходе работ пришлось менять подрядчика и заключать контракт с другой организацией, которая уложила 4,5 километра нового покрытия. Примерно в то же время был сдан железнодорожный переезд.

«Всего в 2020 году отремонтируют около 30 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», - пояснили в министерстве.