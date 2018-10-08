08.10.2018 | 16:20

Железнодорожный переезд на улице Аустрина в Пензе заработал в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 21:00 6 октября до 6:00 7-го объект был полностью закрыт. Специалисты меняли там конструктивные элементы и укладывали резинокордовый настил.

К 7:00 воскресенья для автомобилистов открыли одну полосу. На объекте продолжались работы по обустройству примыкания переезда к дорожному полотну.

Приехав на место утром того же дня, мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал сделать все, чтобы к понедельнику, когда люди поедут на работу, движение было полноценным.

«Уже к обеду воскресенья открыли вторую полосу, и движение было восстановлено в полном объеме», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время на всей улице Аустрина уложено асфальтовое полотно. Осталось сделать примыкания к другим дорогам, заездные карманы и остановочные павильоны. До 10 октября все работы должны быть выполнены.