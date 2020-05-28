Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Коронавирус продолжает распространяться по районам области

Печать

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по муниципальным образованиям Пензенской области. Судя по данным, предоставленным оперативным штабом региона в четверг, 28 мая, на этот раз на общем фоне выделяется Земетчинский район.

Из 86 новых пациентов 34 - жители Пензы, 13 - Земетчинского района, 7 - Нижнеломовского, по 5 - Пензенского и Спасского, 4 - Белинского, по 3 - Башмаковского и Пачелмского, по 2 - Шемышейского, Мокшанского, Бессоновского и Тамалинского, по 1 - города Заречного, Колышлейского, Вадинского и Каменского районов.

Общее количество заболевших равняется 2 066. За весь период пандемии в регионе выздоровел 1 581 человек, умерло 17.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, который 25 мая заявил об активном смещении заболеваемости в районы области, это происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

на этот раз на общем фоне выделяется Заметчинский район

Такого нет района)))есть земетчинский

Гость||

В глаза что-ли долбитесь, там что Заметчино написано

Гость||

Ну вранье ваше уже достало.Где с белинского района ,кто?у нас в больнице уже никто не лежит сказочники

Гость||

В Белинский район приезжают из Москвы и Московской области+почему их не проверяют?Они не соблюдают карантин!

Гость||

Гость писал(a):

В глаза что-ли долбитесь, там что Заметчино написано
Гость писал(a):
В глаза что-ли долбитесь, там что Заметчино написано
А если поправили? То ты походу пролетаешь с коментом, умник?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте