Коронавирус продолжает распространяться по районам области

28.05.2020 | 11:49

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по муниципальным образованиям Пензенской области. Судя по данным, предоставленным оперативным штабом региона в четверг, 28 мая, на этот раз на общем фоне выделяется Земетчинский район.

Из 86 новых пациентов 34 - жители Пензы, 13 - Земетчинского района, 7 - Нижнеломовского, по 5 - Пензенского и Спасского, 4 - Белинского, по 3 - Башмаковского и Пачелмского, по 2 - Шемышейского, Мокшанского, Бессоновского и Тамалинского, по 1 - города Заречного, Колышлейского, Вадинского и Каменского районов.

Общее количество заболевших равняется 2 066. За весь период пандемии в регионе выздоровел 1 581 человек, умерло 17.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, который 25 мая заявил об активном смещении заболеваемости в районы области, это происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства.