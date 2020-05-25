Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|11:25
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Общество

Заболеваемость коронавирусом активно смещается в районы области

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В Пензенской области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в понедельник, 25 мая.

По его словам, наиболее пораженными муниципальными образованиями, кроме Пензы (на областной центр приходится 51,3% зараженных), являются Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, где наибольшие показатели заболеваемости на 100 000 населения.

По абсолютному количеству зарегистрированных случаев также неблагополучны Каменский, Городищенский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк.

«Рост заболеваемости в районах происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства», - уточнил Михаил Перекусихин.

По данным на 25 мая, в Пензенской области зафиксировано 1 803 случая заражения новой инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все правильно, из Москвы в регионы, а из обл.центра - в районы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

парных групповых очагов
это как?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
парных групповых очагов
это как?
муж-жена-родители.

Гость||

Чушь полная

Имя: Гость
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