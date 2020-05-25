Заболеваемость коронавирусом активно смещается в районы области

В Пензенской области продолжается активное смещение заболеваемости коронавирусом в сторону жителей районов. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в понедельник, 25 мая.
По его словам, наиболее пораженными муниципальными образованиями, кроме Пензы (на областной центр приходится 51,3% зараженных), являются Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский, Пензенский районы, где наибольшие показатели заболеваемости на 100 000 населения.
По абсолютному количеству зарегистрированных случаев также неблагополучны Каменский, Городищенский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк.
«Рост заболеваемости в районах происходит за счет регистрации парных групповых очагов по месту жительства», - уточнил Михаил Перекусихин.
По данным на 25 мая, в Пензенской области зафиксировано 1 803 случая заражения новой инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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