Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|10:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Чашу фонтана в центре Пензы наполнили водой

Печать

В Пензе реконструкцию фонтана в центре города планируют завершить к 15 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил мэр Андрей Лузгин.

Сейчас специалисты заняты оборудованием инженерных систем и монтажом освещения. Также идет подготовка основания под мощение и укладка плитки.

На снимке, которым поделился мэр, можно увидеть, что чаша фонтана наполнена водой.

Ранее сообщалось, что рабочие вышли на финальную стадию реконструкции сооружения и готовятся к облицовке его гранитом.

К работам по обновлению Фонтанной площади приступили в октябре 2019 года. На благоустройстве объекта задействованы 24 человека, 8 заняты пусконаладкой и облицовкой.

Общая стоимость реконструкции - 280 млн рублей.

Согласно проекту, новый фонтан станет светомузыкальным, его габариты увеличатся. По бокам чаши будут обустроены два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. На территории разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. Ярким элементом городской среды станут функциональные и необычные качели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.instagram.com/andreyluzgin
0
0
0
0
 
Гость||

А где дурачек, который хрюкал что не сделают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общая стоимость реконструкции - 280 млн рублей.
Однозначно распил.

penzainform.ru писал(a):

На территории разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. Ярким элементом городской среды станут функциональные и необычные качели.
Мало нам виселиц на набережной и на мира ,так ещё и косы у фонтана поставят. Только не ставьте у этих "фонарей" статуи ,а то кого нибудь удар ночью хватит,а лучше вообще замените их на классические фонари.

Гость||

ДурачЕк брата ищет?

Гость||

А я то думаю, откуда вода по Кирова течет???

Гость||

И фонтан дырявый? Чёпики заготовят...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте