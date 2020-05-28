Чашу фонтана в центре Пензы наполнили водой

28.05.2020 | 10:11

В Пензе реконструкцию фонтана в центре города планируют завершить к 15 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил мэр Андрей Лузгин.

Сейчас специалисты заняты оборудованием инженерных систем и монтажом освещения. Также идет подготовка основания под мощение и укладка плитки.

На снимке, которым поделился мэр, можно увидеть, что чаша фонтана наполнена водой.

Ранее сообщалось, что рабочие вышли на финальную стадию реконструкции сооружения и готовятся к облицовке его гранитом.

К работам по обновлению Фонтанной площади приступили в октябре 2019 года. На благоустройстве объекта задействованы 24 человека, 8 заняты пусконаладкой и облицовкой.

Общая стоимость реконструкции - 280 млн рублей.

Согласно проекту, новый фонтан станет светомузыкальным, его габариты увеличатся. По бокам чаши будут обустроены два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. На территории разместятся зоны отдыха для взрослых и детей, игровая площадка, арт-объекты. Ярким элементом городской среды станут функциональные и необычные качели.