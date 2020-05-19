Общество

В Пензе реконструкция фонтана близится к завершению

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Реконструкция фонтана постепенно близится к завершению. Хотя неспециалисту с первого взгляда трудно сразу все понять и сложить в единую картину.

«Выполнен демонтаж фонтана, конструктивно выполнен новый фонтан в железобетонном исполнении. Перешли на финальную стадию в части облицовки фонтана гранитом. Также по прилегающей территории выполнены работы по устройству подпорных стенок и ведутся работы по подготовке основания под мощение территории гранитом», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Общая площадь покрытия составляет свыше семи тысяч квадратных метров. К работам приступили в октябре прошлого года, а закончить их планируют в августе 2020-го.

«Коронавирус внес определенные коррективы, но мы с этими проблемами работали, и в настоящее время строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с графиком», - пояснил Игорь Умнов.

24 человека трудятся над благоустройством территории, еще восемь непосредственно на пусконаладке сооружения и облицовке. Общая стоимость объекта - 280 миллионов рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хотелось бы после реконструкции прийти туда и воскликнуть: Вау! Реально 280 млн рублей!

Гость||

Господь даст нам знак, и каждый, кто имеет возможность понимать, убедится- Преступники Никогда не Преуспеют.

Гость||

Ага вау, конструкция фонтана простая как две копейки

Гость||

Гость писал(a):

Хотелось бы после реконструкции прийти туда и воскликнуть: Вау! Реально 280 млн рублей!
не,реально из них миллионов 80

Гость||

Гость писал(a):

Ага вау, конструкция фонтана простая как две копейки
конечно простая-уже несколько тыщ лет не меняется-втекает,вытекает)

Гость||

и ни слова о статуе кентавра,которую они собираются поставить недалеко от фонтана.

Имя: Гость
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