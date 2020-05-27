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Общество

За день больницы покинули 100 пензенцев, перенесших коронавирус

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Более 1500 жителей Пензенской области выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в среду, 27 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 100 человек. Итого выздоровевших - 1581», - написала Черемушкина в своем телеграм-канале.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждено 1980 случаев COVID-19. В течение последних дней число выявленных носителей коронавируса снижается. Самое большое количество заболевших было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем цифры стали уменьшаться. 23 мая этот показатель составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89, 27-го - 88 пациентов.

За все время пандемии умерли 17 человек с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как так получается ? Вторую неделю число выздоровивших примерно равно заразившимся за день (70-80-100). При разнице между ними в 400 человек...при таком раскладе 400 человек выздоровят за 4-5 дней. При такой же заболеваемости кого выписывают на 6 день? Тех кто заразился 5 дней назад? Так быстро лечится сейчас заболевание?

Гость||

Вероятно, тесты очень долго делают, поэтому к моменту, когда готовы результаты, люди уже успели выздороветь.

Гость||

Гость писал(a):

Так быстро лечится сейчас заболевание?
где они вообще это заболевание находят они что не соблюдали режим повышенной готовности на самоизоляцию забили или без масок ходили.

Гость||

Ага

Гость||

А зачем к этой новости фотка 77 школы?

Гость||

"Вероятно, тесты очень долго делают, поэтому к моменту, когда готовы результаты, люди уже успели выздороветь." Тогда они в список заболевших не успевали бы попасть или одним днем тест подтвержден и тут же уже отрицательный...

Гость||

Может ли коронавирус передаваться через укусы комаров?

Имя: Гость
Комментарий:

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