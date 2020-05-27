За день больницы покинули 100 пензенцев, перенесших коронавирус

27.05.2020 | 20:11

Более 1500 жителей Пензенской области выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в среду, 27 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 100 человек. Итого выздоровевших - 1581», - написала Черемушкина в своем телеграм-канале.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждено 1980 случаев COVID-19. В течение последних дней число выявленных носителей коронавируса снижается. Самое большое количество заболевших было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем цифры стали уменьшаться. 23 мая этот показатель составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89, 27-го - 88 пациентов.

За все время пандемии умерли 17 человек с COVID-19.