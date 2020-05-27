В Пензе выявили очередной ломбард под вывеской комиссионного магазина

Прокуратура Первомайского района Пензы проверила фирму местного предпринимателя и выяснила, что он нарушал закон.
Бизнесмен регулярно заключал с гражданами договоры, которые называл комиссионными. Однако в реальности он не брал товар на комиссию, а предоставлял займы под залог имущества, хотя не имел разрешения на микрофинансовую деятельность.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении - незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
В итоге коммерсанта оштрафовали на 20 тысяч рублей, а выдача микрозаймов прекратилась, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Это не первый случай, когда под вывеской комиссионных магазинов скрываются ломбарды - некредитные финансовые организации. Граждане сдают в них вещи и получают деньги, а затем могут выкупить залог.
Так, в 2019 году в Ленинском районе была обнаружена фирма, которая под видом комиссионной продажи товаров (в том числе ювелирных изделий и драгоценных металлов) фактически занималась предоставлением денежных займов. Таким образом могли отмываться доходы, полученные преступным путем.
Аналогичное нарушение было выявлено в Первомайском районе Пензы в марте 2020-го: предприниматель давал в долг деньги под залог материальных ценностей.
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