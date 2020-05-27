Пензенцы в маршрутке надели маски только при виде полицейского

27.05.2020 | 11:08

Во вторник, 26 мая, в Ленинском районе Пензы сотрудники городского управления транспорта и связи, управления по делам ГОЧС и полиции проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Участники рейда побывали на конечных остановках маршруток № 10 («Новозападное кладбище») и № 29 («Автокомбинат», ул. Горная). Они убедились в том, что шоферы микроавтобусов находятся за рулем в масках.

Однако в двух маршрутках № 29 не было дезинфицирующих средств для обработки салона. Информация об этом направлена руководителю автопредприятия для устранения нарушения.

«Что касается пассажиров, то они надели маски только после появления сотрудника полиции и предупреждений о необходимости использовать индивидуальные средства защиты при проезде в общественном транспорте», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будут продолжаться.