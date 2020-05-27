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Общество

Пензенцы в маршрутке надели маски только при виде полицейского

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Во вторник, 26 мая, в Ленинском районе Пензы сотрудники городского управления транспорта и связи, управления по делам ГОЧС и полиции проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Участники рейда побывали на конечных остановках маршруток № 10 («Новозападное кладбище») и № 29 («Автокомбинат», ул. Горная). Они убедились в том, что шоферы микроавтобусов находятся за рулем в масках.

Однако в двух маршрутках № 29 не было дезинфицирующих средств для обработки салона. Информация об этом направлена руководителю автопредприятия для устранения нарушения.

«Что касается пассажиров, то они надели маски только после появления сотрудника полиции и предупреждений о необходимости использовать индивидуальные средства защиты при проезде в общественном транспорте», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, будут продолжаться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Я поржал.весёлая статья и не важно,что это беззаконие,и на мента можно не реагировать,от слова совсем.

Гость||

Они раздали бесплатно маски пассажирам?

Гость||

130 автобус проверьте, там кондуктора вообще маски не носят.

Гость||

Теперь только комендантский час ввести осталось.

Гость||

Для тех кто еще не понял полезности маски. Если вирус увеличить до размеров человека, то квадратик маски это расстояние между двумя деревьями находящимся друг от друга на удаление..... 30-ти километров.

Гость||

Гость писал(a):

130 автобус проверьте, там кондуктора вообще маски не носят.
Обращайтесь в Дилижанс

Гость||

Сколько всего ходят 130 автобус?

Гость||

Что случилось с О280МН_58? единственный лиаз дилижанса

Гость||

Вот вот, не все носят маски в транспорте. А контакта в нем сложно избежать. И все сидят близко.

Гость||

Общественный транспорт и мед учреждения основные источники заразы?

Гость||

Почему Вам должны раздавать маски?Почему мы всегда киваем на других ,как дети?Маску нужно носить для безопасности себя и уважения к другим!!!!!Берегите себя!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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