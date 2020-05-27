ОАО «РЖД» заплатит Пензенской области за сбитого лося

27.05.2020 | 09:34

ОАО «РЖД» предъявлен иск за сбитого поездом лося. Инцидент, ставший поводом для обращения в суд, произошел в апреле на 731-м километре Куйбышевской железной дороги.

В результате несчастного случая дикой природе и государству был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования определило сумму с учетом возраста сохатого.

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается владельцем такого источника вне зависимости от обстоятельств причинения вреда», - сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Поскольку владельцем поезда, под которым погиб лось, является ОАО «РЖД», именно этой компании предстоит уплатить сумму ущерба.

«В интересах субъекта Российской Федерации предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного гибелью животного, в размере 80 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры», - подчеркнули представители надзорного ведомства.