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Общество

ОАО «РЖД» заплатит Пензенской области за сбитого лося

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ОАО «РЖД» предъявлен иск за сбитого поездом лося. Инцидент, ставший поводом для обращения в суд, произошел в апреле на 731-м километре Куйбышевской железной дороги.

В результате несчастного случая дикой природе и государству был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования определило сумму с учетом возраста сохатого.

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается владельцем такого источника вне зависимости от обстоятельств причинения вреда», - сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Поскольку владельцем поезда, под которым погиб лось, является ОАО «РЖД», именно этой компании предстоит уплатить сумму ущерба.

«В интересах субъекта Российской Федерации предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного гибелью животного, в размере 80 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры», - подчеркнули представители надзорного ведомства.

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Гость||

Если бы лось победил, то Пензенская область стала бы нищей! Хорошо, что поезд победил!

Гость||

Что за хрень??? Минлесхоз не следит за скотиной и им всё сходит с рук.Пусть строят переходы для животных над автомобильными и железными дорогами,как на "загнивающем западе".

Гость||

Гость писал(a):

то Пензенская область стала бы нищей!
Она и так нищая. Спасибо руководителям...

Имя: Гость
Комментарий:

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