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Происшествия

В Пензенской области в ДТП погибли дикие животные

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В минувшие выходные, 25 и 26 апреля, в Пензенской области произошло два ДТП с участием диких копытных животных.

В Бессоновском районе поезд сбил лося, пересекавшего железнодорожные пути. А в Никольском районе водитель легкового автомобиля наехал на косулю.

«Оба животных погибли. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Животные нередко находят смерть под колесами автомобилей и поездов. В ноябре 2018 года лось оказался на путях между станциями Башмаково и Соседка. Машинист не стал применять экстренное торможение, и сохатый погиб.

В ноябре 2019-го рядом с селом Засечным Пензенского района автолюбительница, ехавшая на «Ладе-Калине», насмерть сбила полуторагодовалую лосиху.

Специалисты в очередной раз напоминают водителям: на дорогах, проходящих через лесные массивы, необходимо быть особо внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

По заголовку подумал что опять про аварию в Мерлене статья

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