Эксперт: Аэропорт Пензы целесообразно законсервировать

После окончания пандемии коронавируса аэропорт г. Пензы будет целесообразно законсервировать. Такое мнение выразил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков в своей публикации в «Ведомостях».
По словам Янкова, последствия пандемии будут серьезными. Ключевым фактором передвижения станет социальная дистанция. Людям придется выбирать те виды транспорта, в которых они смогут как можно меньше контактировать с другими пассажирами.
«Хуже всего будет воздушному транспорту: герметический салон самолета меньше всего пригоден для «дистанцирования»… Самолет, конечно, останется средством передвижения – в основном на дальние расстояния, когда иного выбора нет», - констатирует эксперт.
Потребности в новых самолетах не будет несколько лет, поэтому планы развития авиации придется пересмотреть.
«Целесообразно будет заморозить и строительство, и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры. Несколько аэропортов, в основном в европейской части России (Брянск, Курск, Пенза, Саранск и т. п.), скорее всего придется законсервировать. Та же участь может постичь и только что построенный аэропорт Тобольска», - предполагает Янков.
Отметим: пандемия коронавируса прервала работу пензенского аэропорта на полтора месяца. Полеты возобновили с 22 мая - восстановилось авиасообщение с Москвой.
Ранее сообщалось, что с июня планируется открыть рейсы в южном направлении - в Крым и Сочи. Выполнять их должна авиакомпания «ИрАэро».
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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"... герметический..."
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