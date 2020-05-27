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Общество

Эксперт: Аэропорт Пензы целесообразно законсервировать

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После окончания пандемии коронавируса аэропорт г. Пензы будет целесообразно законсервировать. Такое мнение выразил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков в своей публикации в «Ведомостях».

По словам Янкова, последствия пандемии будут серьезными. Ключевым фактором передвижения станет социальная дистанция. Людям придется выбирать те виды транспорта, в которых они смогут как можно меньше контактировать с другими пассажирами.

«Хуже всего будет воздушному транспорту: герметический салон самолета меньше всего пригоден для «дистанцирования»… Самолет, конечно, останется средством передвижения – в основном на дальние расстояния, когда иного выбора нет», - констатирует эксперт.

Потребности в новых самолетах не будет несколько лет, поэтому планы развития авиации придется пересмотреть.

«Целесообразно будет заморозить и строительство, и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры. Несколько аэропортов, в основном в европейской части России (Брянск, Курск, Пенза, Саранск и т. п.), скорее всего придется законсервировать. Та же участь может постичь и только что построенный аэропорт Тобольска», - предполагает Янков.

Отметим: пандемия коронавируса прервала работу пензенского аэропорта на полтора месяца. Полеты возобновили с 22 мая - восстановилось авиасообщение с Москвой.

Ранее сообщалось, что с июня планируется открыть рейсы в южном направлении - в Крым и Сочи. Выполнять их должна авиакомпания «ИрАэро».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — vedomosti.ru
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Гость||

"... герметический..."

Откуда такие "эксперты " берутся? В какой области этот неуч эксперт? Сертификат можно посмотреть?

Имя: Гость
Комментарий:

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