09.04.2020 | 08:10

Пензенский аэропорт прекратил принимать пассажирские рейсы. В последнюю очередь было приостановлено авиасообщение с Санкт-Петербургом.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, рейс № 6001/6002 в Северную столицу отменен на период с 12 по 28 апреля.

На протяжении последних двух недель авиакомпании постепенно отказывались от полетов из Пензы в Москву. «Руслайн» отменила рейсы по Внуково, S7 («Сибирь») - в Домодедово. Решения приняли из-за распространения коронавируса и объявления апреля нерабочим для большинства россиян месяцем.

Изначально сроком возобновления полетов называлось 19 апреля, однако его отложили.

«До 27 апреля этого года. С авиакомпанией переговорили, и, так как ситуация пока, по информации, не прошла свой пик, рейсы на Москву приостановлены до 27 апреля», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Он также уточнил, что транзит, не связанный с пассажирами, обслуживается.

Ранее сообщалось, что летом авиакомпания «ИрАэро» должна организовать полеты из Пензы в Крым и Сочи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.