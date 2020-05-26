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Общество

В Пензе студотрядам устроили образовательные форумы онлайн

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Образовательные форумы студенческих отрядов в этом году организовали в режиме онлайн. Их участниками в преддверии целины-2020 стали свыше 140 молодых людей. Такие мероприятия проводят с целью сохранения традиций, творческого и культурного потенциала, а также проверки готовности к летнему трудовому семестру.

«Помимо приглашенных экспертов будет еще конкурсная система по знанию, компетенции в том или ином направлении, в зависимости от профиля отряда. Будут и конкурсные моменты, где мы будем в формате управленческих поединков, самопрезентаций смотреть, как ребята говорят, как могут отстаивать свою позицию, рассуждать на актуальные вопросы молодежной политики», - отметил руководитель регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов.

Образовательные форумы включили в себя и мастер-классы от приглашенных специалистов, бойцов студенческих отрядов для обмена опытом.

«Ребята получат знания: как разрешать конфликтные ситуации, кто такая личность, потому что это очень важно. Психология внедряется во все сферы нашей жизни, поэтому навыки и знания именно психологии детей, становления подростков очень важны для будущих вожатых как педагогов», - рассказала специалист регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Наталья Сазонова.

Одновременно в течение двух дней проходил и форум «Труд крут», его участниками стали свыше 80 человек. Образовательная программа предназначена для строительных, сервисных и сельскохозяйственных отрядов.

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