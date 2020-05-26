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Общество

«Т Плюс» вложила 8,5 млн в ремонт котла и турбины Пензенской ТЭЦ-1

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8,5 млн рублей «Т Плюс» направила на восстановление котла и турбины Пензенской ТЭЦ-1.

Специалисты компании приступили к текущему ремонту котла № 11. Энергетики заменили регулятор питания, отремонтировали арматуру, регенеративный воздухоподогреватель. На модернизацию этого оборудования потрачено 2,5 млн рублей.

Одновременно завершается текущий ремонт турбогенератора № 7. Уже продлен разрешенный срок эксплуатации оборудования. Также заменен сальниковый подогреватель, отремонтирована группа подогревателей высокого давления и система регулирования. Стоимость работ составила 6 млн рублей.

«Данная группа оборудования является наиболее экономичным и надежным составом, функционирует круглогодично, по этой причине его техническому состоянию уделяется особое внимание. Выполненные мероприятия позволят значительно повысить эффективность станции, обеспечить ее надежную работу в осенне-зимний период», - пояснил заместитель технического директора Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

В целом в 2020 году компания «Т Плюс» направила на подготовку энергетического комплекса Пензы 550 миллионов рублей: 350 млн - на тепловые сети и 200 млн - на ремонт генерирующего оборудования.

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