7 июня в Пензенской области ждут ливней, грозы и града

7 июня в Пензенской области ожидаются кратковременный дождь, местами - ливни с грозой, возможен
даже град. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на пятницу уличные термометры покажут +15...+17 градусов, днем температура поднимется до +26, а затем снова опустится до +15.
Ветер с северо-запада будет умеренным, но при грозе вероятны порывы до 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).
Такая погода, по мнению синоптиков, связана с прохождением через Пензенскую область атмосферных фронтов.
В народном календаре 7 июня - Иван Медвяные Росы. На Руси считалось, что в этот день на траве образуются «медвяные росы» - так называли сладкие выделения питающихся соками растений тлей и червей. По поверью, они вредят и детям, и домашним животным, и растениям.
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