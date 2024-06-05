Стоимость возрождения «Орленка» увеличилась на полмиллиарда

05.06.2024 | 19:15

Пензенцам жаль, что лагерь «Орленок» законсервирован и ожидает ремонта. На возрождение места детского отдыха пока нет средств.

«Ахуны - в шаговой доступности от города. Вековые сосны, чудо-природа... Когда заработает лагерь «Орленок»?» - поинтересовался на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Максим Г.

На обращение отреагировало управление образования города.

«На данный момент выполнены предпроектные работы, ориентировочная стоимость [возрождения] лагеря составляет вместе с оснащением более 1,5 млрд рублей. Строительство и реконструкция лагеря возможна в случае принятия федеральной программы по строительству оздоровительных лагерей», - пояснил представитель управления.

Судьбу детского лагеря «Орленок» регулярно обсуждают на заседаниях в гордуме. Так, в апреле 2024 года заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков рассказал депутатам, что отдых в «Орленке» организовать невозможно по предписанию Роспотребнадзора.

По его словам, выходом могло бы стать возведение модульных корпусов - подобных тем, что появились в санатории «Надежда» и лагере «Юность».

«Но они вообще никак не решают судьбу по лагерю. Потому что если ремонтировать лагерь «Орленок» по полной программе, то нужны сотни миллионов рублей - по предварительным расчетам, даже около миллиарда. Мы понимаем, что таких средств нет, поэтому он находится в законсервированном виде», - пояснил Сергей Волков.

Таким образом, сумма, которая требуется на возрождение лагеря, значительно возросла. В последний раз «Орленок» работал летом 2016-го.