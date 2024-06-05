Сетевое издание|18+|Среда|5 июн 2024|17:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты ресурсоснабжающего предприятия и подрядчики продолжают приводить в порядок проезжие части и дворы после вскрышных работ.

4 июня завершена асфальтировка участков в 1-м Спартаковском и 2-м Ташкентском проездах, на Мира, 9, Клары Цеткин, 44, Кижеватова, 27, Измайлова, 72, и Терешковой, 11.

Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

Также восстановлено благоустройство внутридомовых территорий на проспекте Строителей, 170, на Аустрина, 129Б, Лермонтова, 14, и Максима Горького, 23.

Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

«Асфальтировка участков ведется согласно утвержденному перечню объектов, согласованному с управлением ЖКХ. Работы выполняются ежедневно и продлятся до начала осеннего сезона и наступления неблагоприятных для укладки асфальта погодных условий», - пояснил главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

Благоустройство внутриквартальных дорог и участков особенно актуально ввиду запуска в Пензе масштабного проекта по модернизации дворовых территорий. Его реализует администрация города совместно с «Единой Россией» в рамках «Народной программы» партии.

Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

Решением губернатора в 2024 году из областного бюджета на эти цели выделены дополнительные средства в размере 400 миллионов рублей. Проект по благоустройству «Мой двор» рассчитан на 2024-2026-й.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте