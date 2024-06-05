Горводоканал приводит в порядок дворы после вскрышных работ

05.06.2024 | 15:17

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия и подрядчики продолжают приводить в порядок проезжие части и дворы после вскрышных работ.

4 июня завершена асфальтировка участков в 1-м Спартаковском и 2-м Ташкентском проездах, на Мира, 9, Клары Цеткин, 44, Кижеватова, 27, Измайлова, 72, и Терешковой, 11.

Также восстановлено благоустройство внутридомовых территорий на проспекте Строителей, 170, на Аустрина, 129Б, Лермонтова, 14, и Максима Горького, 23.

«Асфальтировка участков ведется согласно утвержденному перечню объектов, согласованному с управлением ЖКХ. Работы выполняются ежедневно и продлятся до начала осеннего сезона и наступления неблагоприятных для укладки асфальта погодных условий», - пояснил главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Благоустройство внутриквартальных дорог и участков особенно актуально ввиду запуска в Пензе масштабного проекта по модернизации дворовых территорий. Его реализует администрация города совместно с «Единой Россией» в рамках «Народной программы» партии.

Решением губернатора в 2024 году из областного бюджета на эти цели выделены дополнительные средства в размере 400 миллионов рублей. Проект по благоустройству «Мой двор» рассчитан на 2024-2026-й.