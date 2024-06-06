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Общество

Пензенец оплатил штрафы ГАИ, чтобы не расстаться с машиной

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Более 21 тысячи рублей составила сумма штрафов, наложенных Госавтоинспекцией на жителя Пензы. Владелец автомобиля Mercedes-Benz нарушил правила движения 31 раз.

Однако расставаться с деньгами мужчина не спешил, поэтому судебный пристав пришел сам. Он наложил арест на иномарку, а должнику вручил постановление об ее изъятии.

Машину должны были передать на реализацию, а деньги от продажи пошли бы на погашение задолженностей. Однако такая перспектива не устроила автовладельца.

«Не желая прощаться с изделием германского автопрома, должник решился на непривычный для него шаг - оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. Остается надеяться, что данный случай послужит должнику хорошим уроком и он не будет впредь нарушать правила дорожного движения», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее в аналогичную ситуацию попал 50-летний житель райцентра Беково. Чтобы не лишиться своей «Лады-Приоры», он вернул банкам более 800 тысяч рублей по кредитам, а также уплатил исполнительский сбор.

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