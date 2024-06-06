«МегаФон» стал партнером проекта «Технологии добра»

06.06.2024 | 17:24

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологий» Вячеслав Литовченко договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра». Это федеральный благотворительный проект цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО).

«МегаФон» выступит телеком-партнером. Через платформу он будет предоставлять услуги благотворительным организациям.

Для них же на сайте технологиидобра.рф на безвозмездной или льготной основе доступны продукты и услуги от других партнеров проекта. На сегодняшний день платформой пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

Теперь предоставлять услуги будет и «МегаФон» - в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов.

Реализация партнерства «МегаФона» и проекта «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

«МегаФон» активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений такой деятельности - помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» - всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов.

В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь в социализации и осознанном выборе профессии.

«Платформа «Технологии добра» - это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и «МегаФон» как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», - отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы «МегаФона» помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», - прокомментировал Вячеслав Литовченко.

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