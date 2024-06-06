В Пензе на 2 недели отключат горячую воду на ряде улиц

06.06.2024 | 15:57

В Пензе с 17 июня отключат горячее водоснабжение на ряде улиц в связи с плановым ремонтом сетей.

Ресурс перестанут подавать в дома по адресам:

- Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- Ангарская, 11;

- Баталина, 29;

- Зарубина, 19, 27;

- Измайлова, 58а, 58а (к. 1), 58а (к. 2), 58а (к. 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81;

- Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- Бумажников, 1, 3, 14/21а;

- Парковая, 10;

- Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Кроме того, ресурс будет отсутствовать в следующих учреждениях:

- детский сад № 5 «Умка» (Антонова, 13);

- филиал детского сада № 5 «Антошка» (Антонова, 52);

- ФОК «Золотая шайба» (Антонова, 9а);

- школа № 77 (корпуса № 1 и 2, Антонова, 27а, 72);

- ФОК «Олимпийский» (Антонова, 39а);

- детская поликлиника № 4 (филиал на Антонова, 12);

- детский сад № 4 «Мозаика» (Антонова, 45а);

- детский сад № 4 «Солнышко» (Антонова, 68);

- детский сад № 57 (филиал «Матрешка», Ново-Казанская, 10Б);

- МАУ «Детское и лечебное питание» (Измайлова, 73);

- ФОК «Маяк» (Стадионная, 4а);

- поликлиника № 4 (Парковая, 3);

- школа № 43 (Парковая, 2);

- стоматологическая поликлиника № 3 (Фабричная, 14);

- ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» (Фабричная, 9а);

- ТЮЗ (Тарханова, 11а).

Планируется, что водоснабжение возобновится 1 июля, сообщили в ресурсоснабжающей организации.