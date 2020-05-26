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Общество

Определились места для памятников Матери и Петру с Февронией

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Во вторник, 26 мая, в пресс-службе правительства региона рассказали, где в центре Пензы будут установлены две скульптурные композиции.

Фигуры святых благоверных Петра и Февронии Муромских, изготовленные в Смоленске, планируется разместить на подъеме к Спасскому собору с улицы Кирова. Скульптуру откроют в День семьи, любви и верности.

Сейчас предстоит определить подрядную организацию для выполнения работ, соорудить постамент и оборудовать освещение.

На подходе к собору со стороны Московской улицы будет стоять памятник Матери. Он создается на внебюджетные средства. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающих участков.

Что касается основного помещения собора, то отделочные работы в нем практически завершены. Сейчас идет монтаж каркасных конструкций под иконостас, который начнут устанавливать через пять дней.

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Гость||

Житие почитали прежде чем памятник ставить, там про верность и любовь ничего не написано.

Гость||

Денег чтоли не куда девать?или это первая необходимость?

Гость||

ПАМЯТНИК МАТЕРИ - КУРДОВСКАЯ ТЕРРОРИСТКА В БАЛОХОНЕ?

Гость||

Гость писал(a):

Житие почитали прежде чем памятник ставить, там про верность и любовь ничего не написано.
Да там вообще мифические персонажи.Единственный источник сведений о святых — «Повесть о Петре и Февронии Муромских», написанная якобы в конце 1540-х годов,но не сохранилась,а дошла эта сказка ,как художественное произведение, в виде старообрядческой рукописи примерно 1850-х годов !Более ранних документальных сведений о данных персонажах ранее середины 19 - века нет,не существует!Миф.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Муромских
было бы логично в Муроме памятник поставить. А то в Пензе памятников как на кладбище

Гость||

Доживём до сентября....

Гость||

Лучше бы вкладывал бюджетные деньги в строительство больниц и поликлиник.

Гость||

Все правильно,у Православного Собора скульптуры должны быть православные,благочестивых Петра и Февронии,покровителей семьи,любви и верности.

Гость||

Гость писал(a):

должны быть православные
Православные-это которые Право славят. Вы их язычниками называете.

Гость||

Правь, навь и явь. Это от далеких предков, которым был и космос ведом. По этой же вере Коперника сожгли.

Имя: Гость
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