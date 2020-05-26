Определились места для памятников Матери и Петру с Февронией

26.05.2020 | 15:27

Во вторник, 26 мая, в пресс-службе правительства региона рассказали, где в центре Пензы будут установлены две скульптурные композиции.

Фигуры святых благоверных Петра и Февронии Муромских, изготовленные в Смоленске, планируется разместить на подъеме к Спасскому собору с улицы Кирова. Скульптуру откроют в День семьи, любви и верности.

Сейчас предстоит определить подрядную организацию для выполнения работ, соорудить постамент и оборудовать освещение.

На подходе к собору со стороны Московской улицы будет стоять памятник Матери. Он создается на внебюджетные средства. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающих участков.

Что касается основного помещения собора, то отделочные работы в нем практически завершены. Сейчас идет монтаж каркасных конструкций под иконостас, который начнут устанавливать через пять дней.