Определились места для памятников Матери и Петру с Февронией

Во вторник, 26 мая, в пресс-службе правительства региона рассказали, где в центре Пензы будут установлены две скульптурные композиции.
Фигуры святых благоверных Петра и Февронии Муромских, изготовленные в Смоленске, планируется разместить на подъеме к Спасскому собору с улицы Кирова. Скульптуру откроют в День семьи, любви и верности.
Сейчас предстоит определить подрядную организацию для выполнения работ, соорудить постамент и оборудовать освещение.
На подходе к собору со стороны Московской улицы будет стоять памятник Матери. Он создается на внебюджетные средства. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающих участков.
Что касается основного помещения собора, то отделочные работы в нем практически завершены. Сейчас идет монтаж каркасных конструкций под иконостас, который начнут устанавливать через пять дней.
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Житие почитали прежде чем памятник ставить, там про верность и любовь ничего не написано.